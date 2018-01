Organisatie Indian Summer festival in beraad over optreden Boef

LANGEDIJK - De Alkmaarse rapper Boef wordt na zijn recente beledigende uitspraken over vrouwen die hem een lift gaven door meer en meer partijen geboycot. Ook het muziekfestival Indian Summer is op het moment in beraad over het al dan niet door laten gaan van zijn optreden aankomende zomer in Langedijk.

Boef kwam deze week in opspraak omdat hij in een video drie vrouwen die hem hielpen, uitmaakte voor hoeren. Later maakte hij nog meer mensen boos toen hij alle vrouwen in clubs met alcohol en korte rokjes hoeren noemde. Na veel ophef bood hij zijn excuses aan.

Ondanks de excuses heeft een aantal Nederlandse festivals en podia laten weten dat Boef niet meer welkom is bij hun. Ook diverse optredens in het buitenland gaan niet door.

Een woordvoerder van het Indian Summer festival laat weten over de situatie: "Uiteraard distantiëren wij ons van de uitspraken van Boef met betrekking tot het seksistisch beledigen van vrouwen. Het doorgaan van zijn optreden op Indian Summer hebben we in beraad."

"Jonge mensen maken fouten, maar verdienen ook een tweede kans. We zijn in gesprek met zijn management om te kijken of we voldoende vertrouwen hebben in zijn excuses en belofte van beterschap."

Wanneer de organisatie een definitieve beslissing neemt is nog niet duidelijk.