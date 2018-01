Streekvervoer staakt, maar buurtbus 481 rijdt gewoon zijn rondjes

BLOEMENDAAL - Veel buschauffeurs staakten vandaag, maar de vrijwilligers van de buurtbusvereniging Bloemendaal-Santpoort reden gewoon hun traject. Druk was het niet in de bus. "Waarschijnlijk zijn veel reizigers ervan uitgegaan dat ook de buurtbus vandaag niet rijdt", zegt vrijwilliger Rob Penning.

Hij heeft sympathie voor de actie van de beroepschauffeurs, maar wil de trouwe klanten van lijn 481 niet in de kou laten staan. "Het is een beetje dubbel, maar ik wil onze passagiers toch graag van dienst zijn." Het is tien jaar geleden dat de lijn, die onder meer langs het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Noord voert, werd opgeheven: niet meer rendabel. De vraag naar een buslijn bleef, vooral onder oudere mensen uit Bloemendaal, Overveen en Santpoort.



Dus nam een groep vrijwilligers in samenspraak met de provincie Noord-Holland de lijn over. Het enige verschil met de 'officiële' lijnen van Connexxion is dat bus 481 wordt gerund door vrijwilligers. "Het is de enige manier om deze lijn in stand te houden", zegt Penning. "Zouden wíj het niet doen, dan zou deze lijn niet bestaan."

Aantal passagiers verdubbeld

Vandaag mogen er dan niet veel reizigers zijn, de bus voorziet duidelijk in een behoefte. Sinds de vrijwilligers het hebben overgenomen, is het aantal passagiers verdubbeld. En voor Penning, een gepensioneerde planoloog, snijdt het mes aan twee kanten. "Je doet iets voor de mensen hier, dat vind ik belangrijk. Maar eerlijk gezegd is hiermee ook een droom van mij uitgekomen. Als kind wilde ik buschauffeur worden..."