Puppy die wegrende tijdens vuurwerk in Amsterdam dood aangetroffen Foto: Facebook / Fausto Senese

AMSTERDAM - Perro, de pup die tijdens de jaarwisseling is ontsnapt, is helaas dood teruggevonden. Hij werd aangetroffen in het water bij het terrein van café-restaurant Stork aan het Gedempt Hamerkanaal in Amsterdam.

Via de slaapkamer van een woning aan de Touwbaan kon Perro tijdens nieuwjaarsnacht ontsnappen, tot groot verdriet van de familie Senese. Vader Fausto zag de pup nog voorbij schieten op straat, maar was te laat om hem nog te vangen. "Het was hier één groot oorlogsgebied, dat was vreselijk voor hem. Toen was 'ie weg." Lees ook: Puppy rende weg tijdens vuurwerk in Amsterdam: sindsdien spoorloos Met man en macht is er naar de vier maanden oude pup gezocht. Er werd een speciale Facebookpagina opgezet, er werd een groepsapp samengesteld om vrijwilligers in een straal van 20 kilometer op te trommelen. Maar het mocht helaas niet baten. Baasjes Moniek en Fausto Sensese willen iedereen heel erg bedanken voor hun hulp bij de zoektocht.