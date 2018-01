Deel dit artikel:











VIDEO: Onoplettende fietser knalt op voorruit van auto Foto: Screenshot

AMSTERDAM - Een automobilist kreeg tijdens nieuwjaarsnacht de schrik van zijn leven toen hij nietsvermoedend op de Haarlemmermeerstraat in Amsterdam reed. Een fietser keek totaal niet op of om en stak zonder te kijken de weg over met alle gevolgen van dien.

De automobilist probeerde nog op tijd te remmen maar tevergeefs. De fietser kwam met een smak op de de motorkap van de auto terecht, is te zien op dashcambeelden van de auto. Ondanks de klap liep de fietser geen ernstige verwondingen op. "Hij had helemaal niks, maar ik had wel een beetje schade aan mijn auto. Hij leek dronken te zijn." De automobilist heeft laten weten aan mediapartner AT5 dat beiden na de aanrijding hun weg weer hebben vervolgd. Bekijk hieronder de beelden van de aanrijding: