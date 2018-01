Deel dit artikel:











Hennepkwekerij ontdekt na brand in portiekwoning Zwanenburg Foto: Wijkagent Arjen Schut

ZWANENBURG - Door een brand in een portiekwoning in de Zwanenburgse Friedalaan heeft het aanpalende trappenhuis enige tijd vol rook gestaan. De politie vond na bluswerkzaamheden een hennepkwekerij in een kelderbox. Een persoon werd aangehouden.

Verdeeld over twee ruimtes stonden ongeveer zestig planten. Ook bleken de daders stroom af te tappen. De politie heeft de hennep en de bijbehorende apparatuur in beslag genomen. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de eigenaar van de kwekerij en de rol van de aangehouden vrouw bij de woning. De brand ontstond in een appartement op de begane grond van het complex. De bewoner ontdekte de brand zelf, omdat de rookmelder de rook detecteerde.