Brand in portiekwoning Zwanenburg vult trappenhuis met rook Foto: Wijkagent Arjen Schut

ZWANENBURG - Door een brand in een portiekwoning in de Zwanenburgse Friedalaan heeft het aanpalende trappenhuis enige tijd vol rook gestaan. Er is niemand gewond geraakt.

De brand is ontstaan in een appartement op de begane grond van het complex, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws weten. De bewoner ontdekte de brand zelf, omdat de rookmelder de rook detecteerde. De rook die bij de brand vrijkwam verspreidde zich snel door het trappenhuis. Ook een andere woning stond binnen mum van tijd vol rook. Inmiddels is de brand onder controle en ventileert de brandweer het gebouw. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.