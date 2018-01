Verwarde man verschanst zich in moeras voor politie

Deel dit artikel:











Foto: Politie Amsterdam Nieuw-West Zuid

AMSTERDAM - (AT5) Een verwarde man met een hoofdwond heeft zich vandaag in een moerassig gebied nabij de Sloterweg in Amsterdam verstopt in een poging te ontkomen aan de politie. Die zocht de man nadat een melding binnenkwam over de man, die zich agressief zou hebben gedragen.

De politie kon de man opsporen dankzij een geleende trap van manege de Ruif. Die was nodig om meerdere sloten over te steken. Ook werd er een hondengeleider ingezet, aldus Politie Amsterdam Nieuw-West Zuid. Uiteindelijk werd de man aangetroffen in het moerasland. De man zelf was door meerdere sloten gelopen, en had daardoor hulp nodig van de ambulancedienst. Daarna is hij overgebracht naar de spoedeisende psychiatrische opvang.