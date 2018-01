Minder vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen tijdens jaarwisseling

NOORD-HOLLAND - Er zijn dit jaar minder vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling in de Noord-Hollandse ziekenhuizen beland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS in samenwerking met VeiligheidNL.

In totaal werden 80 mensen opgenomen. Dat waren er vorig jaar nog 92. Opvallend is dat een derde van de vuurwerkslachtoffers jonger is dan 15 jaar. De meest ernstige gevallen waren mensen met oog- en handletsel.



Het aantal Noord-Hollanders met een alcoholvergiftiging bleef ten opzichte van vorig jaar stabiel. Waren het er vorig jaar nog 45, dit jaar kwam de teller tot 44. Ook hier was bijna een derde jonger dan 18 jaar. Het OLVG ziekenhuis in Amsterdam kreeg de meeste alcoholslachtoffers binnen.



Rustig

De meeste ziekenhuizen spreken desondanks van een relatief rustige jaarwisseling. Het Zaans Medisch Centrum en het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem spreken zelfs van een veel rustigere jaarwisseling dan andere jaren. Het mocht dan wel rustiger zijn in het Spaarne Ziekenhuis. Toch was daar wel sprake van verbale agressie richting het personeel.



Verpleegkundigen aangevallen

Bij het OLVG ging het zelfs zover dat de beveiliging een patiënt uit de Eerste Hulp moest verwijderen nadat een patiënt met een alcoholvergiftiging geweld gebruikte tegen artsen en verpleegkundigen.