Gijzelnemer TESO-veerboot drie maanden langer vast

DEN HELDER - De vrouw die eind december in een gebouw van veerdienst TESO in Den Helder met een mes een andere vrouw gijzelde, blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De verdachte greep de andere vrouw beet en bedreigde haar met een mes. Gijzelnemer en slachtoffer waren ten tijde van het incident beiden als schoonmaaksters bij Asito in dienst. Ze waren voor hun werk op weg naar een bungalowpark op Texel. De veerdienst tussen Den Helder en Texel werd tijdens het incident stilgelegd.

Kijk ook: VIDEO: Gijzeling op kade bij TESO-veerboot Den Helder

Op sociale media was te zien en te horen dat de verdachte in het Engels stond te schreeuwen. Volgens een woordvoerster van het OM komt de verdachte oorspronkelijk uit Brazilië en is zij woonachtig in Breezand.

Lees ook: Situatie gijzeling onder controle: veerboot vaart weer