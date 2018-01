Deel dit artikel:











Egmondse ondernemers houden grote schoonmaak na storm Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas

EGMOND AAN ZEE - Ondernemers in Egmond aan Zee zijn er een dag later maar druk mee. De storm die over de provincie trok, heeft in het kustgebied voor een grote, zanderige bedoening gezorgd.

Vandaag wordt met man en macht het opgestoven zand weggeveegd en -gespoeld, vertelt Egmonder Sjef Kenniphaas die met zijn camera in de hand ging kijken. "De souvenirs van de storm worden opgeruimd", ziet hij. De boulevard veranderde gisteren in 'één grote zandbak', gaat hij verder. "Het lijkt alsof er meer zand ligt dan op het strand", vermeldt hij bij zijn foto's. Het is voor de Egmonders niet te hopen dat de grote schoonmaak voor niets gedaan is. Aan het eind van de middag en begin van de avond gaat het opnieuw hard waaien, kondigt NH-weerman Jan Visser aan. "Zo'n volle storm met windkracht 10 als we gisteren hadden, wordt het niet. Maar aan zee kan het windkracht 8 worden, met uitschieters van windstoten tot zo'n 100 kilometer per uur."