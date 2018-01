Ajax weekt Alfred Schreuder los bij Hoffenheim

AMSTERDAM - Alfred Schreuder wordt definitief de nieuwe assistent-trainer van Ajax. De Duitse club 1899 Hoffenheim gaat akkoord met de overgang.

Schreuder wordt in Amsterdam de rechterhand van de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag. Ten Hag kwam in de winterstop over van FC Utrecht, nadat Marcel Keizer was ontslagen door Ajax.

Alfred Schreuder tekent een contract tot medio 2020 en gaat komende maandag direct mee naar het trainingskamp in Portugal. Hoeveel Ajax moet betalen aan de Duitse club is onduidelijk.