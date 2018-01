'AZ verhuurt Dabney dos Santos aan Sparta Rotterdam'

ALKMAAR - Dabney dos Santos draagt de tweede helft van het seizoen het shirt van Sparta Rotterdam. De Telegraaf meldt dat AZ de vleugelaanvaller voor een half jaar verhuurt.

Op Het Kasteel gaat Dos Santos weer samenwerken met trainer Dick Advocaat. Die liet de voetballer in zijn tijd als coach bij AZ debuteren voor de Alkmaarders. Volgens De Telegraaf hadden ook PEC Zwolle en FC Twente serieuze belangstelling voor Dos Santos.

De 21-jarige Dos Santos speelde 88 competitiewedstrijden in het eerste van AZ waarin hij elf doelpunten maakte. Zijn debuut maakte hij 25 oktober 2014 tegen FC Groningen (2-2). Dit seizoen komt hij nauwelijks in de plannen van trainer John van den Brom voor. Slechts één keer had Dos Sanstos een basisplek. Verder kwam hij tot zeven invalbeurten.

AZ laat desgevraagd weten de overgang naar Sparta nog niet te kunnen bevestigen.