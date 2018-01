Einde Achilles'29 gaat De Dijk punten kosten

AMSTERDAM - Het deze week uitgesproken faillissement van Achilles'29 kan voor tweededivisionist De Dijk vervelende gevolgen hebben. De ploeg van trainer Jochem Twisker dreigt drie kostbare punten kwijt te raken.

De Dijk won dit seizoen met 6-1 van de Groesbekers. Mocht de KNVB de ploeg uit de competititie halen dan komt dit resultaat te vervallen. Voor AFC en Koninklijke HFC geldt het omgekeerde. Beide clubs verloren van Achilles'29 en blijven in punten dus gelijk, waar anderen wel punten moeten inleveren.

Overigens is het voor de KNVB nog te vroeg om de ploeg per direct uit de competitie te halen. De bond wacht eerst af tot het moment dat het faillissement onherroepelijk is. Er bestaat nog een mogelijkheid om in beroep te gaan.

De rechtbank verklaarde alleen de BV waarin de spelers van de tweededivisionist zijn ondergebracht failliet. Dat betekent dat de overige teams van de voetbalclub daar buiten vallen.