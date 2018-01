Deel dit artikel:











Stormschade aan ziekenhuis Den Helder: morgen weer operaties Foto: Noordwest Ziekenhuisgroep

DEN HELDER - In het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder wordt morgen weer 'gewoon' geopereerd. Het ziekenhuis heeft door de storm in de technische ruimte schade opgelopen aan het dak en daarom werd gisteren uit voorzorg besloten alle geplande operaties te cancelen, bevestigt een woordvoerder aan NH Nieuws.

Nadat de dakbedekking los dreigde te laten door de storm die over de provincie raasde, werd besloten om alle operaties te cancelen. Morgen worden de reguliere operaties weer hervat en sinds 12.00 uur vandaag kunnen er weer spoedoperaties plaatsvinden. Lees ook: Noordwest Ziekenhuis Den Helder schrapt operaties vanwege stormschade Volgens een woordvoerder zijn er 'een paar druppels' water gelekt in de technische ruimte van het ziekenhuis. Apparatuur heeft verder geen schade opgelopen. Het ziekenhuis ondervond vorige maand ook al tegenslag. Toen moest het deels worden ontruimd vanwege rookontwikkeling. Die zou toen zijn ontstaan tijdens dakwerkzaamheden.