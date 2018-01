Jong AZ-speler El Hasnaoui naar FC Eindhoven

ALKMAAR - Abdel Malek el Hasnaoui heeft Jong AZ per direct verruild voor FC Eindhoven, de nummer twaalf van de Jupiler League. De 23-jarige middenvelder speelde de eerste seizoenshelft elf keer in het beloftenteam van de Alkmaarders en scoorde één keer.

De voormalig speler van Ajax maakte in november voor het eerst zijn opwachting in het eerste van AZ. Dat was in een oefenwedstrijd tegen SC Cambuur. AZ won met 5-1 en El Hasnaoui scoorde de 5-0.

El Hasnaoui trainde deze week al mee met de selectie van FC Eindhoven. De ploeg van trainer Wilfred van Leeuwen hervat de competitie op 12 januari met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.