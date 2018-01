Deel dit artikel:











Nog vijf goals en dan is Marc Broere topscorer allertijden Korfbal League Foto: NH/Edward Dekker

AMSTERDAM - Het is een kwestie van tijd, maar deze of volgende week gaat het gebeuren. Blauw-Wit Amsterdam-speler Marc Broere wordt de all time topscorer van de Korfbal League. Zondag, in Delft tegen Fortuna, kan hij Jos Roseboom van de troon stoten.

Roseboom, een legende in het korfbal, staat op 1354 doelpunten. De teller van Broere staat op 1350. Wie naar het gemiddelde per wedstrijd kijkt, ziet dat Roseboom de nummer één blijft met 7,36 goals per wedstrijd. Niemand kan aan dat moyenne tippen. Broere speelde afgelopen seizoen op 37-jarige leeftijd zijn eerste zaalfinale. Blauw-Wit verloop in de Ziggodome nipt van TOP. Lees ook: Blauw-Wit moet landstitel aan TOP laten Mocht Broere zondag nog niet in zijn missie slagen dan kan het niet anders dan dat het volgende week in de eigen Blauw-Wit-hal gebeurt. De Amsterdammers spelen dan thuis tegen Koog Zaandijk. Lees ook: Barry Schep: "Tuurlijk gaat Marc Broere door"