Deel dit artikel:











Eline (26) uit Velsen-Zuid fietst 600 kilometer voor Afrika: "Enorme uitdaging"

VELSEN-ZUID - Zeven dagen zwoegen over onverharde wegen, hellingen, stof en extreme hitte in Oeganda. Eline Oudolf (26) weet niet of ze het 'leuk' vindt, maar kan niet wachten om te beginnen aan de 'Africa Classic', een fietstocht voor het goede doel.

"Een enorme uitdaging, maar ik heb er ontzettend veel zin in", zegt Eline tegen NH Nieuws. Fysiek, en mentaal bereidt ze zich al een jaar voor. Eline traint veel om vanaf 3 februari in totaal zeshonderd kilometer door Oeganda te fietsen. Ze doet het niet alleen. "Het mooiste is dat ik dit ga doen met mijn moeder, zusje vriendin en een kennis", vertelt ze aan NH Nieuws. "Het avontuur samen beleven. Daar kijk ik heel erg naar uit." Project

Moeder Anne-Marie aarzelde geen moment toen Eline haar vroeg mee te gaan. Al twee keer eerder deed ze mee aan het project van Amref Flying Docters. "Ik zei meteen: We gaan!", vertelt ze enthousiast. "Het is ontzettend zwaar, maar ook een geweldig initiatief want ze helpen kwetsbare Afrikanen." Met de donaties wordt de Afrikaanse bevolking geholpen. Het geld wordt onder meer gestoken in voorlichting, opleidingen, schoon water en sanitaire voorzieningen.