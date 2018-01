Hoofddorpers (18 en 20) aangehouden na woninginbraak

HOOFDDORP - De politie heeft gisteravond twee mannen uit Hoofddorp aangehouden nadat zij hadden ingebroken bij een woning aan de Dassenbos.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding, maar toen de agenten bij het huis aankwamen, waren de inbrekers alweer verdwenen. Even later reed er een auto langs die de aandacht van de agenten trok door het rijgedrag, waarna ze de auto langs de kant zetten.

De automobilist reageerde zenuwachtig toen de agenten hem aanspraken. Even later werd hij aangehouden toen de agenten inbrekersgereedschap in de auto zagen liggen. Een getuige meldde de politie korte tijd later dat hij op de IJweg een man had gezien die zich verdacht gedroeg. Hij verborg zichzelf tussen geparkeerde auto's. Agenten vonden de man daar vervolgens met hulp van de politiehond en hielden de man aan.

Beide mannen zijn meegenomen naar het politiebureau.