Yvonne van Gennip krijgt mogelijk 'eigen' schaatsbaan

HAARLEM - Dertig jaar na het behalen van maar liefst drie olympische medailles verdient Yvonne van Gennip haar 'eigen' ijsbaan. Dat vinden Haarlemse sportliefhebbers, die de oud-schaatser zien als één van de grootste sporters van hun stad.

Het initiatief om de Haarlemse schaatslegende te eren, komt van Société Pim Mulier. Volgens voorzitter Herman Opmeer is Van Gennip een sportheld die moet worden geëerd. "Niemand heeft haar ooit kunnen evenaren", legt hij uit.

Een naamsverandering van 'IJsbaan Haarlem' naar 'Yvonne van Gennip IJsbaan' lijkt daar de perfecte manier voor. "Het is deze ijsbaan waar Yvonne als klein meisje haar talent heeft kunnen ontwikkelen", vertelt Opmeer. "Ze woonde er praktisch om de hoek."



Naast olympisch goud won de schaatster medailles op allround- en afstandstoernooien. Een van de mooiste momenten van haar sportcarrière is mogelijk de huldiging na de Winterspelen van 1988 geweest. In haar toenmalige woonplaats Haarlem, werd zij door zo'n 60.000 mensen toegejuicht.



Facebookactie

Ook nu zet Van Gennip zich nog in voor haar sport. Via het Yvonne van Gennip Talent Fonds probeert zij jonge, talentvolle sporters te ondersteunen. Ook is ze actief als teammanager van de Nederlands schaatsploeg op grote toernooien, waarvoor zij zich op het moment in Rusland bevindt.

Via de Facebookpagina hoopt Opmeer zoveel mogelijk likes, en dus steun, voor het initiatief te krijgen. "We zijn er bijzonder trots op dat we in Haarlem zo iemand in ons midden hebben", vertelt de voorzitter enthousiast. Over een paar weken hoopt de club genoeg likes te hebben om het ijsbaanbestuur van hun plan te kunnen overtuigen.