Vanavond opnieuw code geel door zware windstoten

NOORD-HOLLAND - Amper bijgekomen van de eerste officiële storm van 2018, krijgen we vanavond opnieuw te maken met zware windstoten. Die kunnen zo krachtig zijn dat het KNMI voor vanavond weer code geel heeft afgegeven voor onze provincie.

Vanaf het einde van de middag neemt de wind in het zuidwestelijk kustgebied al toe en tegen het begin van de avond zal het ook in onze provincie los gaan.

Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 100 kilometer per uur. Verder de provincie in zullen de windstoten een kracht hebben van tussen de 75 en 90 kilometer per uur.