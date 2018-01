Verzwakte zeehond met ontstoken ogen bij Ecomare: publiek om hulp gevraagd

TEXEL - Verzwakt en met ontstoken ogen werd de aangespoelde zeehond Sam opgevangen door Ecomare Texel. De zeehondenopvang startte een doneeractie op Facebook om Sam weer op de been te helpen. Donateurs die een emmertje vis voor hem betalen worden beloond met foto's en video's van het dier.

De zeehond werd gevonden langs de Waddenzeedijk op Texel. "Hij heeft een witte vacht en is dus nog heel erg jong. Ook had hij heel erg ontstoken ogen. Na een aantal dagen zalf te hebben gesmeerd is dat inmiddels over, maar hij moet nog wel aansterken", zegt Daphna Lavy, woordvoerder van Ecomare Texel.

Op zijn huid zitten nog wel wat rode plekken, maar daar zou volgens Lavy weer haar overheen moeten groeien. Sam kan echter nog niet voor zichzelf zorgen. "Hij was net van de melk af en krijgt nu heel veel vis. Dat is een grote kostenpost voor ons en daarom vragen we mensen mee te helpen."

Quarantaine

Ook zit de zeehond nu in quarantaine. Na ongeveer drie maanden hoopt Ecomare hem weer uit te kunnen zetten. "Hij is nog erg klein en krijgt zo'n 400 gram haring per dag. Dat wordt langzaam opgevoerd. Wanneer Sam 30 kilo weegt kan hij worden losgelaten."

Tot die tijd kan Sam een hoop emmers vis gebruiken. Mensen die de zeehond willen steunen kunnen doneren via de website van Ecomare.