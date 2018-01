Van den Broek voor anderhalf jaar naar Koninklijke HFC

HAARLEM - Benjamin van den Broek speelt het komende anderhalf jaar voor Koninklijke HFC. "De gesprekken waren top en ik wil gewoon weer lekker ballen", aldus Van den Broek.

Bij de tweededivisionist komt de middenvelder een oude bekende tegen. Ted Verdonkschot is de trainer bij Koninklijke HFC en de twee kennen elkaar nog van Telstar, waar Verdonkschot één jaar assistent was. Van den Broek liet in de winterstop zijn contract ontbinden bij Telstar, omdat hij niet voorkwam in de plannen van trainer Mike Snoei.

De 30-jarige voetballer heeft wel een clausule in zijn contract dat hij bij een mooi avontuur eventueel kan vertrekken. "Het moet wel heel erg aantrekkelijk zijn, want ik ga niet zomaar weg", aldus Van den Broek.

De voetballer geeft zelf aan dat er meerdere opties waren (Jupiler League, 2e divisie en 3e divisie). Ook zou er Duitse interesse zijn, maar hij kiest dus voor Koninklijke HFC.