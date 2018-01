Telefoon politie Haarlem roodgloeiend sinds vondst Alpaca

HAARLEM - De politie Haarlem vraagt mensen die zich willen ontfermen over Alpaca Teddy niet meer te bellen. De politie vond het dier gisterennacht in het centrum van Haarlem, sindsdien staat hun telefoon roodgloeiend.

Het dier wordt voorlopig opgevangen op een alpacaboerderij in Sassenheim. Ondanks dat het dier dus al van een tijdelijk logeeradres is voorzien, blijven dierenliefhebbers zich bij de politie melden.



"Verzoek NIET te bellen als u interesse heeft in de alpaca", schrijft de politie op Twitter. Het is nog onduidelijk van wie het dier is. De politie is daarom een zoektocht naar de eigenaar gestart.