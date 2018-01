Buschauffeurs staken in het hele land: ook minder treinen

NOORD-HOLLAND - Werknemers in het streekbusvervoer staken vandaag in het hele land. Ook rijden er minder regionale treinen. De acties ontregelen onder meer de diensten van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS.

De staking begon om 04.00 uur en duurt tot 23.00 uur. De chauffeurs voeren actie voor onder meer vermindering van de werkdruk. Ze verzamelen zich op hun eigen werkplek, waar zij zich inschrijven als staker. Dat gebeurt op zo'n 120 plaatsen in het land.

Lees ook: Overzicht: Deze bussen rijden donderdag niet

"In het hele land ligt het busvervoer plat", zegt een woordvoerster van vakbond FNV. Alleen in Haarlem zijn volgens haar twee bussen vertrokken, maar die zijn kort daarna weer teruggeroepen. "Het aantal deelnemers dat meedoet aan de staking is ruim voldoende om de bussen niet uit te laten rijden.''