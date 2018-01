Deel dit artikel:











Buschauffeurs leggen werk neer: "Wij willen verandering" Foto: Jimmy Miltenburg Foto: Jimmy Miltenburg Foto: NH Nieuws / Jimmy Miltenburg

NOORD-HOLLAND - Werknemers in het streekbusvervoer staken vandaag in de hele provincie. Ook rijden er in de rest van het land minder regionale treinen. "Wij willen gewoon een nieuw cao hebben."

De staking begon om 04.00 uur en ontregelt onder meer de diensten van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS. De chauffeurs voeren actie voor onder meer vermindering van de werkdruk. Ze verzamelen zich op hun eigen werkplek, waar zij zich inschrijven als staker. Dat gebeurt op zo'n 120 plaatsen in het land.



NH Nieuws verslaggever Jimmy Miltenburg stond vanochtend op een leeg busstation in Haarlem. Vrijwel alle buschauffeurs waren daar naar huis gestuurd. De enige twee bussen die wel uitreden waren voor gehandicaptenvervoer, vertelt buschauffeur Hille Hoekstra. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen volgens Hoekstra telkens op niets uit. "Werkgevers willen telkens maar praten en praten, maar wij willen verandering." Hoekstra, en zijn collega's, eisen 3,5 procent loonsverhoging en meer pauzetijd. "Ik probeer zelf zo weinig mogelijk te drinken", legt de chauffeur uit, die anders in de knel zou komen met plaspauzes. De staking loopt tot 23.00 uur.