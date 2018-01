Argentijnse linksback Tagliafico onderweg naar Amsterdam Arena

AMSTERDAM - Ajax neemt de Argentijnse verdediger Nicolás Tagliafico over van Independiente. Dat heeft de Argentijnse club via Twitter bevestigd.

De 25-jarige linksback is onderweg naar Amsterdam en zal na een medische keuring zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract. Volgens Argentijnse media betaalt Ajax ruim 4 miljoen euro voor Tagliafico.

Ajax zou de linksback van Independiente volgens een woordvoerder komende maandag graag meenemen naar een trainingskamp in Portugal. Tagliafico heeft echter nog geen werkvergunning.

Mitchell Dijks

Ajax was al langer op zoek naar een linksback. De geblesseerde Daley Sinkgraven is voorlopig niet inzetbaar en de linksbenige verdedigers Nick Viergever en Maximilian Wöber misten eveneens de laatste duels voor de winterstop. Daardoor moest de club uit Amsterdam weer een beroep doen op Mitchell Dijks, die eigenlijk al was afgeschreven.