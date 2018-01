Ladderzatte automobilist merkt niets van aan flarden gescheurde band

SCHAGEN - Een automobilist is gisterenmiddag aangehouden voor rijden onder invloed. Hij liep tegen de lamp door zijn rijgedrag: hoewel hij een van zijn banden volledig aan gort had gereden, leek hij daar zelf niets van te merken.

Een automobilist die op de N241 ter hoogte van Schagen achter hem reed zag wel hoe de stukken rubber over het fietspad vlogen. Hij seinde de politie in, die de man op de Middenweg in Heerhugowaard aan de kant zette.

Het lijkt erop dat de man vijf keer meer had gedronken dan toegestaan, zo schrijft de politie. Maar omdat hij door zijn dronkenschap niet in staat was een volledige ademanalyse af te leggen, is er bloed bij hem afgenomen. Dat monster wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.