Veel fileleed op A10 door ongelukken en afgesloten tunnel

AMSTERDAM - Verkeer op de Amsterdamse A10 moet rekening houden met veel vertraging. Op een groot gedeelte van de ringweg staat het verkeer muurvast, en ook de S-wegen slibben langzaamaan dicht.

Omdat de kerstvakantie doorgaans een rustige periode is, komt de drukte voor veel automobilisten onverwacht, meldt de Verkeersinformatiedienst.

Voor de Zeeburgertunnel staat het verkeer tussen de afslag Volendam en de afslag Durgerdam over een lengte van drie kilometer vast. Oorzaak is een beschadiging van het plafond aan de noordkant van de tunnel. De herstelwerkzaamheden duren tot morgenochtend. Tot die tijd krijgt het verkeer het advies de tunnel te mijden en om te rijden via de A10-West en A10-Zuid.

Aan de andere kant van de stad zorgen twee ongelukken voor de nodige vertraging. Bij het eerste ongeluk, een kop-staartbotsing ter hoogte van de afslag Geuzenveld, waren twee auto's betrokken. Getuigen melden dat één van de bestuurders gewond is geraakt.

In de file die achter het ongeluk ontstond, gebeurde nog een ongeluk. Dat ongeluk werd volgens getuigen veroorzaakt door een lesauto die op de ontstane file inreed, waardoor nog eens vier auto's beschadigd raakten. Bij dat ongeval vielen geen slachtoffers. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Osdorp staat een file van drie kilometer. De vertraging blijft beperkt tot vijf minuten.