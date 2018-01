LIVE: Zeewaterpeil bij Texel naar recordhoogte

CALLANTSOOG - De wind is inmiddels grotendeels gaan liggen, maar de getijden zijn nog steeds van slag door het stormgeweld eerder vandaag. Bij Oudeschild op Texel stijgt het water vanavond naar verwachting tot meer dan twee meter boven Normaal Amsterdams Peil, een unicum.

Mediapartner Texel kijken en luisteren in vanavond present in de haven van Oudeschild om het spectaculaire natuurgeweld en het record in beeld te brengen. Volg de livestream hieronder.

De gemeente Texel laat weten dat als gevolg van het hoge water de weg over de haven naar Oudeschild sinds 18.00 uur is afgesloten. Omdat in verband met werkzaamheden ook de Barendszstraat is afgesloten, is het niet mogelijk om via de Redoute naar Oudeschild te rijden.

Ook de route naar noordelijk gelegen dorpen is daarmee afgesneden. Wie Oudeschild of een van die dorpen als eindbestemming heeft, krijgt het advies om via Den Burg te rijden.