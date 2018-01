Deel dit artikel:











HFC Legends-trainer Peijs: "Dat was niet des Pierres" Foto: NH Sport / Tijs Logchies

HAARLEM - Het is bijna weer zover. Zaterdag 6 januari spelen de Koninklijke HFC Legends de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen de ex-internationals. De gemiste penalty van Pierre van Hooijdonk tijdens de nieuwjaarswedstrijd van vorig jaar is HFC-trainer Gerrit Peijs in ieder geval nog niet vergeten. "Dat was niet des Pierres."

In voorbereiding op de wedstrijd van zaterdag trainden de HFC Legends op een koude dinsdagavond met elkaar. Er vielen prachtige goals, van hakjes achter het standbeen tot een omhaal in de verre hoek. "We hebben vandaag top getraind, als we dit ook zaterdag doen is er geen twijfel meer wie er gaat winnen", vertelt Peijs. De aftrap aan de Spanjaardslaan is om 14.30 uur. Het duel staat onder leiding van de Haarlemse arbiter Ruud Bossen. Net zoals vorig jaar doen er veel grote namen mee bij de ex-internationals. Lees ook: Meer grote namen bij nieuwjaarswedstrijd HFC: Van der Sar en Vanenburg Uiteraard besteedt NH Sport komend weekend veel aandacht aan het duel. Kaarten voor de wedstrijd zijn online te verkrijgen of zaterdag vanaf 11.00 uur bij de ingang.