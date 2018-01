Voorgevel stort in door storm: ''Het huis was net helemaal verbouwd''

CALLANTSOOG - De storm die vandaag over onze provincie trok heeft in Callantsoog voor een ravage gezorgd. Een voorgevel van een huis aan de Op 't Landweg stortte naar beneden. ''Ik was mijn tanden aan het poetsen toen ik een enorme doffe klap hoorde'', vertelt eigenaar Hans Nijhuis. ''Ik ben vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen.''

De schade aan het huis van Hans Nijhuis is enorm. Door de storm kwam een deel van het dak naar beneden. Het erf ligt bezaaid met bakstenen en dakpannen. Ook kwamen de stenen op het dak van een naastgelegen aanbouw terecht die als vakantiehuisje verhuurd wordt. "De schade ligt waarschijnlijk tussen de vijftien- en twintigduizend euro. Maar gelukkig ben ik goed verzekerd. We moeten door."

Net verbouwd

Dat terwijl Nijhuis pas een jaar in de woning woont. Het huis is compleet gerenoveerd. "De aannemer was net met kerst vertrokken. Het was een droom voor ons om vlakbij de kust te wonen. Daar hebben we ook geen enkele spijt van maar de weerstomstandigheden zijn wel even anders dan in Limburg. Je schrikt toch enorm."