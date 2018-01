Sluis Den Oever dicht: "Als we dit niet doen, stroomt het zo het dorp in"

DEN OEVER - De waterstand in Den Oever heeft een hoogtepunt bereikt. Nu het water het dorp dreigt in te stromen, hebben vakmensen de sluis afgesloten.

De sluis vormt de doorgang voor rijdend verkeer van de haven naar het dorp. "We verwachten vanavond hoog water: 2.40 meter boven NAP. Dat is dik een meter hoger dan normaal de vloed zou zijn", legt Marko Cortel van het Hoogheemraadschap uit.



Lees ook: Sluizen Afsluitdijk dicht vanwege hoogwater

Het is nog een hele klus om de sluis dicht te krijgen. Een hijskraan moet er aan te pas komen om de balken te plaatsen. "Als we dit niet doen, dan stroomt het water zo het dorp in. Dan heb je zout zeewater in de huizen en dat wil je niet."

Het is onduidelijk hoelang de sluis dicht blijft.