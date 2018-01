Automobilist lanceert zichzelf via vangrail en belandt in bomen

WESTZAAN - Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt toen hij tegen een vangrail botste, eroverheen vloog en op z'n flank tegen de bomen in de berm tot stilstand kwam.

De automobilist reed ter hoogte van Assendelft in noordelijke richting toen het ongeluk gebeurde. Getuigen laten aan NH Nieuws weten dat de harde wind mogelijk een rol heeft gespeeld, al heeft de politie een andere lezing. Volgens de woordvoerder is de bestuurder in slaap gesukkeld of is hij onwel geworden.

De automobilist is door de klap gewond geraakt aan zijn gezicht, maar was volgens de woordvoerder wel aanspreekbaar. Het lijkt erop dat zijn auto een matrixbord in de berm op een haar na heeft gemist. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en een berger haalt zijn auto uit de bomen.