Alpaca Teddy gevonden bij studentenflat: voorlopig opgevangen op boerderij

SASSENHEIM - De alpaca die vannacht in het centrum van Haarlem werd aangetroffen, stond vastgebonden in een studentenflat. Hij wordt voorlopig opgevangen op een alpacaboerderij in Sassenheim en is daar gelijk ook aan een alpacamaatje gekoppeld.

"Ik werd rond 01.00 uur anoniem gebeld", vertelt Bert de Mooij, eigenaar van de alpacaboerderij aan NH Nieuws. "Toen heb ik niet opgenomen, maar om 02.00 uur werd ik weer gebeld. Toen heb ik opgenomen en bleek het de politie te zijn. Ze vroegen mij of ik een alpaca miste."

De Mooij heeft op dat moment geen idee waar het over gaat. "Nee, ik miste geen alpaca", gaat hij verder. "Het bleek dat ze er een hadden gevonden in het centrum van Haarlem in een studentenflat. Hij had een touw om zijn nek. De politie snapte er helemaal niks van en ik eerlijk gezegd ook niet. Dus ik zei dat ik morgen wel terug zou bellen, want ik kon er niks mee en vond het zo'n vreemd verhaal."

Teddy

Als de Mooij de volgende ochtend bij de politie informeert naar de status van de alpaca, blijkt dat de eigenaar die ochtend nog steeds spoorloos is. Hij besluit naar Haarlem te rijden en het dier op te halen.

"De politie heeft hem Teddy genoemd, omdat de dames het zo'n leuke alpaca vonden. Ze waren helemaal vertederd van hem. Nu staat hij hier op de boerderij met een maatje, want het zijn kuddedieren", aldus de Mooij.

Nieuwsgierig

De alpacaboer heeft zomaar het vermoeden dat het dier eerder onder de mensen heeft geleefd. "Hij is mensen gewend, dat kan je zien. Het is een rustig dier, dus ik heb het vermoeden dat hij toch bij een liefhebber vandaan moet komen. Hij is heel nieuwsgierig, dat kan je zien aan zijn orenspel, want zijn oren staan naar voren."

Hoe het nu verder moet met het dier, weet hij nog niet. "Het is zo'n bizar verhaal. Ik weet bijna niet wat ik daarvan moet denken. Ik kan het niet geloven. Als de eigenaar belt, kan hij hem wat mij betreft op komen halen. Maar hij moet wel bellen via de politie zodat ik weet dat het echt de eigenaar is. En niet iemand die denkt: 'Leuk, ik ga een alpaca ophalen'. Vannacht zit hij in ieder geval veilig."