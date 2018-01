Zeeburgertunnel tot morgenochtend gesloten door schade na ongeluk

AMSTERDAM - (AT5) De Zeeburgertunnel blijft tot zeker morgenochtend dicht in zuidelijke richting. Bij de ingang aan de noordkant werd vanochtend het plafond van de tunnel zwaar beschadigd.

De afdekplaten van een container op een oplegger waaiden open en ramden het plafond bij de ingang. Een deel kwam naar beneden, de container bleef achter terwijl de vrachtwagen doorreed. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Lees ook: Ravage Zeeburgertunnel:container waait open en ramt plafond

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt nog niet te weten wanneer de tunnel precies open kan gaan. "Dat is nog te onzeker, zeker is dat hij tot morgenochtend dicht zal blijven. De herstelwerkzaamheden zullen nog wel even in beslag nemen."

Het verkeer moet afhankelijk van de bestemming dus voorlopig omrijden via de A10 West, A5, A9 of A2.