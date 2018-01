Boom valt op ark in Purmerend

PURMEREND - PURMEREND De bewoners van een ark aan de Wheredijk in Purmerend zijn flink geschrokken. Zij hoorden een 'vreemd' geluid om vervolgens te ontdekken dat een boom op hun woning was gevallen.

De bewoners spreken van een 'linke' situatie. Omdat de geknakte boom nu tegen hun ark aanleunt, is er een risico dat deze helemaal omvalt en de woning beschadigt. "Vooralsnog is er gelukkig geen schade", vertelt de bewoonster. "Het lijkt er dus op dat we geluk hebben gehad."



De brandweer is bezig de boom van het dak van de ark te verwijderen.