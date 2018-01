Stefan en Britt verhuizen tijdens code oranje door weer en wind: "Niet handig"

WOGNUM - Een slechtere timing was bijna onmogelijk. Uitgerekend tijdens de eerste storm van het jaar, gingen Stefan en Britt Loos uit Wognum verhuizen. "Niet handig."

Het stel had heel wat vrienden opgetrommeld. Gezamenlijk trotseerden ze de storm. "Ik moest wel even twee handen aan het stuur houden", aldus de bestuurder van het verhuisbusje. "Zo is het wel een uitdaging, dat verhuizen."

Afgelasten was geen optie voor het tweetal. "Vandaag hadden we de beschikking over een busje, dus het moest wel", aldus Britt tijdens het sjouwen.