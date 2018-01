Vijf verdachten van mislukte helikopterontsnapping voor de rechter

AMSTERDAM - Vijf van de zeven verdachten van de geplande bevrijding van crimineel Benaouf A. moesten vandaag voor de Amsterdamse rechtbank terechtstaan. Slechts één van hen kwam opdagen. Het ging om de eerste inleidende zitting in de zaak.

De officier van justitie betoogde vandaag dat er sprake was van een 'goed georganiseerd en gecoördineerd kapings- en ontsnappingsplan', inclusief gehuurde helikopter, gestolen vluchtauto's, vuurwapens en munitie.

De mislukte ontsnappingspoging vond plaats op 11 oktober. Verdachte Ismail el M., een bekende in de onderwereld, wilde kort daarvoor een helikopter huren, zogenaamd om zijn vriendin te verrassen met een rondvlucht. Het verhuurbedrijf vertrouwde het niet en seinde de politie in.

Lees ook: Colombiaanse piloot gepakt voor mislukte helikopterbevrijding Benaouf A.

Al snel bleek dat het eigenlijke doel inderdaad anders was, namelijk de gedetineerde crimineel Benaouf A. bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Die bleek de ontsnapping zelf telefonisch vanuit zijn cel te hebben geregeld. Zo had hij onder meer een foto van de gevangenisplattegrond gestuurd naar de verdachten.

Lees ook: Amsterdamse recherche wist alles van spectaculair ontsnappingsplan Benaouf A.

De recherche tapte telefoons van de verdachten af en wist de kaping van de helikopter te voorkomen. Onlangs werd bekend dat de ontsnappingspoging met de helikopter sowieso al gedoemd was om te mislukken. De gedetineerden moesten namelijk die dag binnenblijven. De kapers hadden dan op een lege gevangenisbinnenplaats gestuit.

De volgende proformazitting is op 28 maart. Dan worden alle zeven verdachten verwacht, onder wie de Colombiaan die zou fungeren als piloot van de helikopter. Hij beweert dat er tijdens de actie nog een tweede gedetineerde zou worden bevrijd, maar onduidelijk is om wie het zou gaan.