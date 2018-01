Onwel geworden automobiliste belandt ondersteboven in sloot

ALKMAAR - Een vrouw is vanmiddag rond 14.30 uur op de A9 ter hoogte van het AZ-stadion met haar auto op de kop in een sloot beland. Hulpdiensten hebben haar uit de auto kunnen halen.

Volgens een woordvoerder van Politie Noord-Holland Noord was de vrouw onwel geworden en verloor ze de controle over het stuur. Zodoende sloeg de auto over de kop en belandde in de sloot langs de weg.

Het is niet bekend hoe het nu met de vrouw is. Haar auto is uit het water getakeld. Het verkeer richting Alkmaar moet rekenen op enige vertraging door de afhandeling van het ongeluk.