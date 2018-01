Deel dit artikel:











Hoogste water ooit bij Texel vanavond live te volgen Foto: Texel kijken en luisteren

OUDESCHILD - Waar de storm vanavond voor het grootste deel is gaan liggen, is het vanavond op Texel nog niet klaar met de woeste omstandigheden. Rond 21.30 uur wordt er namelijk bij het eiland hoog water verwacht van zo'n 2,5 meter. Zo hoog was het er nog nooit.

Mediapartner 'Texel kijken en luisteren', zendt vanavond vier uur lang een livestream uit waarin kan worden meegekeken naar hoe het water bij Oudeschild tekeer zal gaan. De uitzending wordt gemaakt vanuit restaurant 't Pakhuus. Vanuit het restaurant wordt geschakeld naar verschillende verslaggevers die buiten staan en wordt er gepraat met de eigenaar van het restaurant. Hij gaat laten zien hoe het restaurant pompen heeft staan waarmee het opkomende water wordt weggepompt, zodat het niet onder water komt te staan. De livestream is op onze website te volgen van 19.00 uur tot 22.30 uur.