LIVEBLOG (3): Wegvliegende dakpannen, vertraagde vluchten en omgewaaide bomen

NOORD-HOLLAND - De eerste storm van 2018 zorgt in de provincie voor meerdere problemen. Er zijn inmiddels diverse ongelukken gebeurd, nog meer vluchten vanaf Schiphol zijn geannuleerd en tot 16:00 uur geldt code oranje. Wij houden je in dit liveblog op de hoogte. Heb jij aanvullingen, foto's of video's? Laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl of via WhatsApp: 0630093003.

16.00

De treinen tussen Station Naarden-Bussum en Station Hilversum rijden weer.



15.55

Applaus voor de piloot! Met behulp van hun boordcomputers slaagden de vliegers er zonder uitzondering in hun kist op Schiphol veilig aan de grond te zetten. NH stond langs de landingsbaan en volgde de manoeuvres van de piloten op de voet. Bekijk hieronder een compilatie van de landingen.

15.45

Werk aan de winkel voor de uitbater van dit strandpaviljoen in IJmuiden. De ramen in de omheining van zijn terras zitten als gevolg van de storm volledig onder het zand.



15.25

Aan de Wheredijk in Purmerend is een boom op een woonboot gevallen. De brandweer is bezig de boom in stukken te zagen. De woonboot is niet beschadigd.





14.30

Aan de kust is het vandaag geen pretje. Zoals in Egmond aan Zee. En je auto kun je beter maar ergens anders parkeren. Morgen maar naar de autowasserette.

14:20

Een gevel aan de Op Het Landweg in Callantsoog heeft door de storm flinke schade opgelopen. Een groot stuk van de bovenkant is door de harde wind in de tuin terecht gekomen. Volgens een ooggetuige woonden de mensen net in het huis en hebben zij in die tijd alles verbouwd.

14:10

Niet in Noord-Holland, maar wel een Noord-Hollands tintje: in de haven van Urk is door de harde wind de grote replica van de Ark van Noach losgeslagen. Hij is richting de jachthaven gedreven en heeft daar veel schade aangericht. De gigantische Ark is gebouwd door een aannemer uit Schagen.

14:05

Op de Westerweg in Alkmaar is een boom op de weg geblazen.

14:00

Door de harde wind zijn in Bussum de onderste panelen van de watertoren losgewaaid. De brandweer was snel ter plaatste om de situatie op de weg veilig te stellen. Door de losse dakpannen rijden er tussen Naarden, Bussum en Hilversum geen treinen.