Woonboot schiet los door storm in Zaandam Foto: Pieter van den Akker

ZAANDAM - De storm is flink aan het huishouden in onze provincie. Zo schoot vlakbij het Sluispad in Zaandam een woonboot los van de kade. Daarna dreef de woonark weg van de kade en eindigde overdwars in het water.

Op beelden is te zien hoe de woonboot stuurloos op het water drijft en tot stilstand komt tegen de andere kade. Omdat bij het losraken onder meer de aansluitingen voor gas en water zijn afgebroken, houdt de brandweer mensen op afstand. Brandweerlieden probeerden de woonboot nog tevergeefs terug te trekken. Later arriveerde er nog een brandweerboot. Of er mensen in de woonark aanwezig waren is niet bekend. Lees ook: LIVEBLOG (2): Code oranje, ongelukken en minder treinen door storm