Meet and greet met topschakers Anish Giri en Hans Böhm Foto: ANP/ Koen Suyk

HILVERSUM - Op dinsdag 9 januari zal er een speciale meet and greet met Nederlandse schaaktoppers Anish Giri Hans Böhm plaatsvinden in Foodhall Mout in Hilversum. Het evenement is voor iedereen toegankelijk.

Van 10.30 uur tot 12.30 uur kunnen bezoekers in gesprek met de schakers en is er mogelijkheid om achter het bord plaats te nemen om een partij tegen hen te spelen. Het Tata Steel Chess Tournament vindt van 12 tot en met 28 januari plaats in Wijk aan Zee. Het is de tachtigste editie van het schaaktoernooi. Ook dit jaar spelen de Tata Steel Masters twee keer op een locatie elders in het land. Op woensdag 17 januari spelen de grootmeesters in Beeld en Geluid in Hilversum.