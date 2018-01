Deel dit artikel:











Verdwaalde alpaca gevonden in centrum van Haarlem Foto: Politie Haarlem

HAARLEM - De politie in Haarlem heeft afgelopen nacht wel een heel bijzondere vondst gedaan. Dit keer vonden agenten geen vermiste kat of hond, maar een heuse alpaca die verdwaald was in het centrum van de stad.

Van wie het lieve dier is, weet de politie niet. Daarom zijn zij via Twitter op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de alpaca. "Wie kan ons informatie geven over de plek waar dit diertje thuishoort?", vragen zij. Wie meer weet, kan bellen met de politie via 0900-8844.