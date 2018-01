Rijkswaterstaat sluit drie sluizen IJmuiden

IJMUIDEN - Rijkswaterstaat sluit rond 15.00 uur naar alle waarschijnlijkheid drie sluizen van het sluizencomplex in IJmuiden. Dit betekent hinder voor vrachtschepen, die nu niet door kunnen varen.

Bij een waterstand van boven de twee meter sluit Rijkswaterstaat de drie sluizen. De hoogste waterstand wordt rond 16.00 uur verwacht: maar liefst 2.37 meter. Schepen kunnen nog wel gebruik maken van de Noordersluis.



Automobilisten

Voor automobilisten heeft de hoge waterstand nog geen nadelige gevolgen. De dijk bij IJmuiden is nog open. Volgens Rijkswaterstaat kan die 'het hoge water goed hebben'. Toch verwacht Rijkswaterstaat dat ook de dijk in de loop van de dag wordt afgesloten. "Vanaf windkracht 10 kunnen ook de bruggen niet meer bediend worden, we verwachten wel dat we daarmee te maken krijgen", aldus een woordvoerder.



Voor overstromingen hoeven IJmuidenaars niet te vrezen. "We hebben vannacht succesvol kunnen spuien, er kan nu genoeg worden opgevangen."