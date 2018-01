Oscarwinnaar Leonardo DiCaprio komt naar Amsterdam

AMSTERDAM - AMSTERDAM (AT5) Leonardo DiCaprio komt spreken op het Goed Geld Gala van de Postcodeloterij op 15 februari in Amsterdam. Hij spreekt namens zijn eigen stichting, de Leonardo DiCaprio Foundation, waarvoor hij zich inzet voor een beter klimaat.

De meest begeerde vrijgezel is enthousiast over de Postcode Loterij. "De Nationale Postcode Loterij is van enorme waarde voor een betere wereld", aldus de Titanic-acteur. "Ik kijk ernaar uit om dit jaar bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn en te spreken over zaken waar ik me zo intens bij betrokken voel."

Leonardo staat erom bekend zich in te zetten voor de aarde. De Oscarwinnaar bracht milieuvervuiling onder de aandacht in zijn populaire documentaire 'Before the Flood' (2016). Hij richtte in 1998 al zijn eigen stichting op, de Leonardo DiCaprio Foundation, om de aarde te beschermen.