LIVEBLOG (2): Code oranje, ongelukken en minder treinen door storm Foto: Diverse bronnen

NOORD-HOLLAND - De aangekondigde storm heeft in de provincie al voor meerdere problemen gezorgd. Er zijn inmiddels diverse ongelukken gebeurd, de dienstregeling is aangepast en het KNMI heeft code oranje afgegeven. Wij houden je in dit liveblog op de hoogte. Heb jij aanvullingen, foto's of video's? Laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl of via WhatsApp: 0630093003.

(Hier vind je het eerste deel van onze liveblog over de storm) 12:10

Door de storm is de dakbedekking van een blok garageboxen op Graan voor Visch in Hoofddorp grotendeels weggewaaid. 11:45

Door de storm blijven de tentdoeken van Circus Sijm in Heerhugowaard en Circus Zanzara in Amsterdam dicht. De voorstellingen zijn afgelast. 11:30

De N302, de dijk tussen Enkuizen en Lelystad, is voor alle verkeer in beide richtingen dicht. Dit is vanwege de storm. 11.25

De stormbeelden bij ons op kantoor halen het overigens niet bij de werkplek van deze Texelse schipper. Op zee gaat het er net iets onstuimiger aan toe. 11:20

Op de redactie van NH Nieuws begint de storm ook vorm te krijgen. 11.00

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de sluisdeur bij Den Oever sluiten omdat het water steeds hoger komt. "De hele kust is beschermd met duinen, maar we hebben één gaatje en dat is bij Den Oever, daar moet het verkeer door de dijk kunnen. Daar zit een sluisdeur en die gaat straks gesloten worden", licht woordvoerder Marko Cortel toe. 10.40

Op Schiphol ontstaan er steeds meer problemen. In totaal hebben luchtvaartmaatschappijen nu 176 vluchten gecanceld. "En dat worden er in de loop van de dag nog meer", zegt een woordvoerder van Schiphol. Kijk hier live mee hoe de vliegtuigen die wel landen de wind trotseren. 10.35

De bootdienst tussen Den Helder en Texel is momenteel buiten dienst door de harde wind. Als de wind weer gaat liggen, zal de veerpont weer gaan varen. 10.30

Tussen 09.00 uur en 10.00 uur werd in IJmuiden en op Texel gemiddeld al windkracht 9 gemeten. Daarmee is de eerste officiële storm van 2018 een feit. De komende uur kan de wind nog in kracht toenemen.