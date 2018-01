Deel dit artikel:











Ravage Zeeburgertunnel: container oplegger ramt plafond Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) De Zeeburgertunnel is vanochtend in beide richtingen gesloten nadat het plafond van de tunnel flink beschadigd is geraakt.

Een container van een oplegger lijkt het plafond te hebben geraakt en is op de weg terecht gekomen. Dat gebeurde in de buis van de binnenring. Een deel van het plafond is naar beneden gekomen. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Hoelang de herstelwerkzaamheden gaan duren, is nog niet duidelijk.