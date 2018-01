Alkmaarse rapper Boef nu ook geboycot door Qmusic

ALKMAAR - De Alkmaarse rapper Boef wordt nu ook door Qmusic geboycot. Radio-dj Mattie Valk liet vanochtend weten de muziek van de rapper niet langer in zijn show te draaien. Mattie haalde hard uit naar de rapper die rond nieuwjaar vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte.

Rapper Boef kwam in opspraak nadat hij op oudejaarsnacht op sociale media een video plaatste waarin hij vrouwen voor 'kechs' uitmaakte, dat betekent 'hoer' in straattaal. De vrouwen hadden hem die nacht een lift aangeboden. Waar hij gebruik van maakte, omdat hij met een lekke band was komen te staan.



Deze video leidden tot veel ophef, desondanks postte de rapper de volgende dag nog een video waarin hij zijn mening verdedigde. Boze volgers moesten hem maar verwijderen.



Gisteren liet de de Belgische radiozender MNM weten de muziek van de rapper niet langer te draaien. Qmusic-dj Mattie Valk volgt dat voorbeeld nu ook. "Boef bestaat bij de gratie van jonge meisjes en diezelfde meisjes kraakt hij nu af. Schijnheilig en hypocriet”, zegt de dj vanochtend in zijn show. "Ik vond zijn muziek toch al niet veel aan, maar nu wil ik het helemaal niet meer draaien.”

Excuusvlog

Na een paar dagen lijkt Soufiane Boussaadia, zoals de artiest eigenlijk heet, tot inkeer te zijn gekomen. In een excuusvlog vertelt hij dat het heel dom is geweest wat hij heeft gedaan. "Wij rappers gebruiken woorden als bitches, kechs en dat is niet perse heel beledigend, alleen dat wordt natuurlijk wel zo opgevat en dat begrijp ik ook."



De rapper vertelt dat hij de eerste video plaatste in een dronken bui. De tweede video plaatste hij, omdat hij zich een 'gebeten hond' voelde door alle boze reacties die hij kreeg. "Sorry voor alle vrouwen die ik heb beledigd."



Treitervlogger

De excuses voelen ongemeend en onder druk van zijn management tot stand gekomen, vindt niet alleen de radio-dj maar ook voormalig treitervlogger Ismail Ilgun. De Zaandammer tweet: "Ik vind 't jammer dat je dan een ongemeende sorry uitbrengt. Alsof iedereen een kind is en erin trapt. Laat die straatmentaliteit los en respect people."