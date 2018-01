Deel dit artikel:











Code oranje in Noord-Holland: NS past dienstregeling aan Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft zojuist code oranje afgegeven voor Noord-Holland. Ook waarschuwen zij voor zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Aan de kust kan de wind soms 130 kilometer per uur halen. De NS laat in de provincie minder Intercity's rijden.

Ook de provincies Flevoland, Friesland en het Waddengebied hebben code oranje gekregen. In de rest van het land geldt code geel voor zware windstoten. Treinverkeer

De NS meldt dat de treindienst in Noord-Holland tussen 09.30 en 15.00 uur aangepast is. Reizigers moeten rekening houden met extra overstappen en een langere reistijd. Na 15.00 uur zouden alle treinen weer zoals gebruikelijk moeten rijden. Aan het einde van de middag en in de avond neemt de wind langzaam af.